АПИ с нов шеф
Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов досегашният председател на УС на АПИ инж. Стоян Николов е освободен от поста. Това съобщиха от Министерството.
Тодор Анастасов е инженер, специалност "Транспортно строителство“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Има дългогодишен опит в областта на проектирането, строителството и контрола на пътища и съоръжения.
Бил е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Агенция "Пътна инфраструктура“. Заемал е ръководни позиции в Централната лаборатория по пътища и мостове.
