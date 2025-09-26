Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
АПИ с апел към пътуващите по АМ "Тракия": Предвидете си повече време
Автор: Десислава Томева 11:55Коментари (0)21
©
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ "Тракия“ да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

В три участъка на автомагистралата в областите Софийска, Пазарджик и Сливен от тази седмица се извършват ремонти в платното в посока Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата. Поради това в пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.

Припомняме, че в участъка на АМ "Тракия“ в Софийска област между 24-и и 33-и км за повишаване на безопасността всеки петък и събота, по време на ремонтните дейности, се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно въведената временна организация и пътната сигнализация. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

Агенцията се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Още по темата: общо новини по темата: 3
26.09.2025 В петък и в неделя се променя организацията на движение на камиони по АМ "Тракия" в отсечката от София до пътен възел "Оризово"
25.09.2025 За уикенда: Променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус", в пиковите часове ще са засегнати и камионите
25.09.2025 Това няма как да се търпи до ноември! АПИ и МВР да предприемат мерки за АМ "Тракия"






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
Актуални теми
Общо събрание на ООН 2025 година
Катастрофи в София
Международен технически панаир 2025
Бюджет 2026
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: