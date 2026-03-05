ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ с актуалната обстановка за пътищата в страната
©
Вятър духа в областите: Бургас, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Смолян, София, Ст. Загора, Хасково, Шумен, Ямбол
Дъжд вали в района на Черна Места и Сатовча /обл. Благоевград/ както и в района на Картела /обл. Пазарджик/.
Сняг вали по високите места на обл. Смолян. Времето над страната е с разкъсана облачност.
Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите на сърцето и засяга бъбречната функция
13:02
Иво Конов: Програмите за обучение на мотористи не са променяни от години и са доста неадекватни
11:59
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
04.03
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецесия, но засега не е основният сценарий
04.03
Историкът Мишо Йорданов: Битките при Плевен, Шипка, Шейново, Стара Загора и Пловдив определят изхода на войната
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.