Дъжд вали над почти цялата страна. Сняг вали в областите: Пазарджик, Русе, Габрово, Ловеч, Смолян, Монтана, Силистра, София, Велико Търново, Разград. На терен работят 141 машини.Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ.· Област Ловеч: Най-гъста мъгла – в района на Абланица (видимост до 50 м) и в района на Ловеч (до 100 м).· Област Бургас: Значително намалена видимост в районите на Малко Търново, Царево и Босна (30-100 м).· Област Сливен: В района на гр. Котел (до 100 м).· Област Търговище: В района на Антоново (100-150 м).· Област Плевен: Има гъста мъгла в района на Искър, където видимостта е силно намалена до 70 метра.· Област Враца