Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ.Температурите са в интервала от -14°С до +1С. Вятър духа в почти всички области.във Враца и Гоце Делчев (Благоевград).в област Благоевград в районите на Попови ливади, Сатовча, Добринище и в планинската част на път III-1008 Струмяни – Клепало.– До 100 метра: В района на прохода "Беклемето“ и на места в област Велико Търново.– От 150 до 200 метра: На прохода "Петрохан“ (обл. Монтана).