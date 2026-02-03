Сподели close
Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ.

Температурите са в интервала от -14°С до +1С. Вятър духа в почти всички области.

Дъжд вали във Враца и Гоце Делчев (Благоевград).

Сняг вали в област Благоевград в районите на Попови ливади, Сатовча, Добринище и в планинската част на път III-1008 Струмяни – Клепало.

Намалена видимост поради мъгла:

– До 100 метра: В района на прохода "Беклемето“ и на места в област Велико Търново.

– От 150 до 200 метра: На прохода "Петрохан“ (обл. Монтана).