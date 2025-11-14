ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
От утре - 15 ноември, влиза в сила зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и пътноподдържащите дружества са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките при понижение на температурите и влошаване на времето, за да се осигури безопасното пътуване на шофьорите. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.
В навечерието на Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 16 ноември 2025 г., Агенцията апелира шофьорите да управляват автомобилите си внимателно и разумно, да спазват стриктно правилата за движение, защото безопасността при пътуване е най-важна. В зимните месеци да тръгват на път само с подходящи гуми, да шофират със съобразена скорост, да спазват дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания и резки маневри, както и изпреварване на снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегорините.
По инициатива на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември - в Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, се отдава почит на изгубилите живота си и пострадалите при пътни инциденти.
