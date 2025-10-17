АПИ: Шофьорите да се движат с повишено внимание при 159-и км на АМ "Струма" в посока София

© АПИ Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание при 159-и км на АМ "Струма“, в посока София, тъй като трафикът ще преминава само в една лента. От днес - 17 октомври, поради недоброто състояние на дилатационна фуга на съоръжението в участъка в област Благоевград и за подготовка на ремонта ѝ поетапно ще се затварят активната и изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. Трафикът ще преминава в свободната лентата, при ограничение на скоростта до 90 км/ч.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка по републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.