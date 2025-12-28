От АПИ съобщиха, че пътните настилки към 17:30 часа днес са предимно мокри, частично заледени по усойните места и проходими при зимни условия.Температурите са в интервала от -4° С до +10°С. Времето над страната е предимно облачно, като силен вятър има в почти всички области.Забранява се движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета по АМ "Тракия“, по АМ "Струма“ и АМ "Хемус“ в участъка от София (км 0+000) до пътен възел "Дерманци“ (км 98+150).Въвеждането на ограничението да се изпълнява, както следва:- За посока Бургас, Благоевград и Варна на 30.12.2025 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч.- За посока София на 04.01.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.Забраната не важи за пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС.