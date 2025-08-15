Новини
АПИ: Обезопасени са всички 36 отсечки с концентрация на пътни инциденти
Автор: Цвети Христова 18:22
© АПИ
Завършва изпълнението на предвидените дейности за повишаване безопасността на движение на всички 36 отсечки, включени в Плана за обезопасяване на участъци с концентрация на пътни инциденти, съобщиха от АПИ. В момента се полага маркировка в последните две отсечки - кръговото кръстовище за Банкя и на път I-1 в района на Горна Вереница, в област Монтана. До края на деня ще приключи и работата по тях.

На кръгово кръстовище за гр. Банкя, което е връзката между Софийския околовръстен път и АМ "Струма“, се обезопасява отсечка с дължина 600 метра. Завършено е възстановяването на осветлението в кръстовището и са подменени ограничителните системи. В момента се полага нужната маркировката и се поставят пътни знаци. За отсечката, като допълнителна мярка за обезопасяване е предвидено и монтиране на мантинела във вътрешния кръг на кръстовището като дейностите ще бъдат изпълнени в почивните дни.

На другия участък - път I-1 в района на Горна Вереница в област Монтана, се полага пътна маркировка, което е последният етап от обезопасяването на трасето.

Всички 36 участъка, включени в плана подлежат на наблюдение по отношение на приложените краткосрочни мерки за обезопасяване.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Обезопасяването на републиканските пътища не приключва с първоначално набелязаните 36 трасета с концентрация на пътни инциденти. Агенцията е планирала мерки за още 145 участъка, в които се наблюдава повишен риск от настъпване на пътнотранспортни произшествия от различен характер с обща дължина близо 500 км. Отсечките са определени на база констатирани в обхвата им опасни маневри от страна на водачите или необходимост от допълване или актуализация на организацията на движение. Участъците са и част от одобрената Работна програма за изпълнение на мерки по безопасност на движението по пътищата, съгласно Оперативния план за действие по безопасност на движението по пътищата за 2025 г., приет с Решение на МС №296/09.05.2025 г. Крайният срок за реализация на мерките в тези участъци е до края на 2026 г. От края на юни и този план също е публичен, публикуван на сайта на Агенцията.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
