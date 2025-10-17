ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ: Надяваме се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца
"При добри метеорологични условия и организация, ремонтите може да завършат още в края на другата седмица", добави инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция ,,Пътна инфраструктура" (АПИ).
Ценов апелира шофьорите да карат внимателно.
"За улесняване на трафика днес сме измислили различни организации за излизане от София. По АМ "Хемус" от 16:00 ч. до 20:00 ч. ще бъдат обособени две ленти. Движещите се от Варна към София ще минават през пътен възел "Яна" - през Горни и Долни Богоров. По АМ "Тракия" от 15:00 ч. ще бъде ограничено движението за камиони, а от 14:00 ще им две ленти на излизане от столицата и една за влизане", обясни Пенков.
"Ако започнат да се образуват тапи спираме трафика, за да се изтеглят колите в дадена посока" каза инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция".
