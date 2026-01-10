Зимата поставя на изпитание всички шофьори, които ще тръгнат на път в събота. Вечерта температурите се очаква да паднат до минус 7 градуса, което ще доведе до заледяване на пътищата и проблеми с пътуването."Според информацията от Ситуационния център към Агенция "Пътна инфраструктура“, няма сигнали за сериозни наводнения. Като цяло пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на цялата страна са почистени и проходими за движение при зимни условия". Това обясни директорът на "Ситуационния център и управление на трафика" към АПИ инж. Мирослав Ценов.По думите му на фона на валежите - обстановката през изминалата нощ е била спокойна. " Има локални участъци, при които, поради обилните валежи от дъжд, тъй като температурата е около 0 градуса, се наблюдават значителни количества валежи. Мерките, които предприема АПИ, включват пълна мобилизация на всички машини в цялата страна. Извършват се основно дейности по противообледеняване и опесъчаване на пътните настилки", подчерта пред NOVA Ценов.В събота сутринта има снеговалежи в някои области – Монтана, София, Перник, Пазарджик и Благоевград. Снеговалежите са основно във високите части на планините. Всички проходи са почистени и проходими при зимни условия. Няма сериозно заснежени участъци. "Има ограничение за камиони над 12 тона при прохода Троян–Кърнаре", предупреди Ценов.Той посочи, че в петък към 17:00 часа машините за снегопочистване в страната са били около 250. В събота сутрин към 6:30 часа те вече са 415. "Това са машини за снегопочистване във всички 27 области на страната", допълни той.За свлачища и паднали дървета няма сериозни сигнали. "Водачи са сигнализирали за заледяване в участъци на тунел "Витиня“ на автомагистрала "Хемус“ и в района на Вакарел към автомагистрала "Тракия“. Там приоритетно са изпратени допълнителни машини за предприемане на мерки и опесъчаване", заяви шефът на "Ситуационния център и управление на трафика" към АПИ.Ценов отправи призив към шофьорите - да бъдат внимателни и да не подценяват обстановката. "Въпреки всички тези призиви, много често се наблюдава как водачи – както на леки автомобили, така и на тежкотоварни – подценяват условията и не са подготвени, което създава предпоставки за опасност за останалите участници в движението. Имаше такива случаи през последните дни, при които заради неподготвени тежкотоварни автомобили се налагаше затваряне на определени участъци, докато бъдат изтеглени и пътят бъде почистен. Трябва да се движат наистина внимателно, със съобразена скорост, да не предприемат рискови маневри и отново напомням – да не изпреварват почистващата техника, защото има и такива случаи, а това е изключително опасно", предупреди той.