ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ: 405 машини са на терен!
© ФОКУС
За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на отсечките. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Още по темата
/
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен обем. В опасните точки има екипи
21.02
АПИ припомни денонощния телефон, от който граждани и фирми да получат актуална информация за обстановката във всяка точка
21.02
Още от категорията
/
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
10:54
Бившият председател на ДАНС: Като че ли думите на Цицелков и тези на Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата
21.02
Министърът на спорта: Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти
21.02
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
21.02
МЗ: Не сме взимали решения за освобождаване на директори на лечебни заведения по политически или изборни съображения
21.02
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток, но призова гражданите да подават сигнали
21.02
Костадинов: Служебното правителство може да смени ръководители в МВР, главен секретар, но не и директори на болници
21.02
Калин Стоянов: Още един представител на партията, посещавала педофилската секта в хижа "Петрохан", се отрече от служебното правителство
21.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.