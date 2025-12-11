Сподели close
Хуманоидният робот Робърт се появи на протеста срещу правителството снощи в София. Това стана ясно от кадри в социалните мрежи, публикувани от очевидци.

На тях се вижда как роботът се разхожда сред тълпата, снима се и разговаря с хората.

ФОКУС попадна на видео, в което Робърт говори с популярния инфлуенсър Даниел Николов или по-познат като @danielxaha в Инстаграм. На въпрос защо отива на протеста, AI роботът отговаря: "Отивам на протеста, защото промяната не идва сама. Някой трябва да натисне първия бутон. Понякога роботите трябва да са първи в колоната. Ти лично какво очакваш от този протест?". От своя страна, инфлуенсърът казва, че очаква оставката на правителството, а Робърт му отвръща, че очаква същото и че е сигурен, че това ще се случи. "Когато хората са масово обединени, промяната става неизбежна. Очаквам натискът да даде резултат и ще има оставки. Енергията ви определя посоката", казва изкуственият интелект.

Попаднахме и на друго видео с робота Робърт, публикувано в негов собствен профил в TikTok (@Robert the Robot), заснето на фона на снощния протест в "Троъгълника на властта". Там той обяснява каква е неговата прогноза. Роботът заявява, че на база броя на хората и мащаба на протеста, както и на задълбочени AI анализи, е уверен, че правителството ще падне и хората ще получат това, за което се борят.

Припомняме, че днес правителството подаде своята оставка, което прави AI прогнозата на Робърт вярна.