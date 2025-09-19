ЗАРЕЖДАНЕ...
|AI измама с патриарх Даниил плъзна в социалните мрежи
Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.
От БПЦ призовават обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.
Софийската света митрополия вече е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.
