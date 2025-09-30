Новини
АГКК отчита над 212 000 обработени заявления за последните шест месеца
Автор: Лора Димитрова 10:59Коментари (0)2
©
АГКК отчита високи резултати и устойчиво натоварване, след като през април инж. Георги Георгиев пое ръководството на агенцията и бяха въведени автоматизация на част от услугите и различна организация на дейността. Всичко това спомогна за преодоляване на натрупаните преписки и забавянията, от които се оплакваха масово и граждани, и бизнес. Сред основните показатели за дейността са:

- 27 522 броя кадастрални проекта само за първата половина на годината;

- 185 337 изпълнени заявления за изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ).

Подадените заявления към агенцията показват тенденция за трайно повишаване на натоварването, като през последните месеци се наблюдава постоянство при изпълнението в срок на услугите, което е резултат от вътрешен контрол, автоматизация на процесите и ангажираността на служителите. Особено натоварени са служителите в регионалните служби на агенцията, като не липсват случаи на експерти, приключили над 900 проекта за изменение на кадастралната карта и над 4400 изменения в КРНИ в рамките на няколко месеца.

Пикът на услугите е резултат от динамиката при сделките с недвижими имоти, които преминават през АГКК. Агенцията успява да овладее рекордните цифри чрез екипна работа и вътрешно-административна организация. Съществен принос за подобрената ефективност има и новата информационна система за кадастрални и специализирани данни, внедрена през декември 2024 г. Всички удостоверителни документи вече се генерират автоматично в електронен формат и са достъпни чрез профила на заявителя.






