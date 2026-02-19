ЗАРЕЖДАНЕ...
АЕЦ "Козлодуй" работи на пълна мощност
В момента в шести енергоблок се извършва подмяна на консумативни елементи от турбинното оборудване. Процедурата е планова и не влияе върху работата на реактора или върху сигурността на електропроизводството. Централата продължава да изпълнява графика си и да поддържа високо натоварване.
По данни на експерти голяма част от оборудването може да бъде осигурено от европейски производители. При някои специфични компоненти обаче алтернативни доставчици извън Русия практически липсват. Такава е ситуацията с мембранните устройства на турбините, които играят ролята на защитни елементи и подлежат на задължителна подмяна през определен период.
За доставката на оригинални части е било необходимо провеждане на обществена поръчка и сключване на договор още през предходната година. Тъй като процедурата не е финализирана тогава, въпросът е останал за решаване от настоящото ръководство на централата.
АЕЦ "Козлодуй" остава ключов източник на електроенергия за страната и осигурява значителна част от националното производство, при стриктно спазване на изискванията за ядрена безопасност.
