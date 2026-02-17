ЗАРЕЖДАНЕ...
АЕЦ "Козлодуй" има проблем с текущите си плащания
Междувременно стана ясно, че АЕЦ "Козлодуй" има проблем с текущите си плащания показват финансовите отчети на компанията до деветмесечието на миналата година. Въпреки че дружеството е на печалба, то няма пари да финансира изцяло дейността си и се е наложило да вземе два кредита, включително от дъщерното си дружество, което отговаря за строежа на новите блокове в централата.
"За трети път след годишния си планов ремонт в края на миналата година ще бъде спрян един от блоковете на АЕЦ "Козлодуй". На въпрос каква е причината толкова често да бъде спиран блока, от централата отговориха за БНТ, че на четири години се прави основен ремонт на мембрана в съоръжението. Заради проблеми с доставките от Русия от централата са потърсили европейски аналози. Те обаче водели до дефекти след монтаж и се е наложило да бъдат доставени аналогични на оригиналните. От централата не отговарят на въпроса кога ще бъде решен проблемът окончателно", каза Антон Иванов, енергиен експерт.
Иванов коментира, че централата е предпочела да купи евтини алтернативни части заради ограничения внос от Русия, което обаче прави по-неефективен блока.
"Затова не беше пуснат на максимална мощност, за да ограничи рисковете, но да осигури така необходимите мощности, за да осигури потреблението на нашия пазар в ключовите зимни мощности. АЕЦ "Козлодуй" вече внася изключително малко части от Русия, беше преориентирано", каза той.
Едно от най-печелившите дружества у нас - ядрената централа в Козлодуй е започнала да изпитва проблеми с разплащанията си в определени периоди на миналата година. Това показва отчета за деветмесечието на дружеството. От централата посочват, че няколко са основните причини за това сред които - завишен размер на дивидента към компанията майка БЕХ, забавяне на дължими плащания от НЕК, изпълнени плащания по сключени договори за доставка на свежо ядрено гориво.
Наложило се е ядрената централа да разсрочи и издължаването на дивидента към държавата до края на февруари тази година. Парите бяха изискани от енергийната компания с цел осигуряване на средства за бюджета.
"Това е политика на държавата да изземва печалбата на дружеството и да ограничава възможностите да поръча по-скъпи елементи и да търси най-евтините решения, нали така. Като се изземва цялата печалба и се остави дружеството да действа, то е в условията на една доста затруднена ситуация. Професионалното ръководство действа в условия на ограничения, в сравнение с най-добрите практики, които прилагат в други централи", добави енергийният експерт.
Заради недостига на средства още в началото на миналата година АЕЦ "Козлодуй" взима заем за 50 млн. лева от своето дъщерно дружество АЕЦ "Козлодуй - Нови мощности" срещу лихва от над 3%. На 16 юли е сключен и овърдрафт с частна кредитна институция за още 50 млн. лева. В момента шести блок продължава да работи, но с намалена мощност. Въпреки това централата осигурява близо 40% от електроенергията у нас.
