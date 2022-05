А1 с голяма сделка, купува една от най-големите български компании

© Телекомуникационният оператор A1 България ще придобие 100% от дяловия капитал на една от най-големите български IT компании - СТЕМО. Сделката е част от дългосрочната стратегия на А1 да се развива като един от пазарните лидери в сферата на ICT бизнес услугите.



Със своя дългогодишен опит на българския пазар, ноу-хау и висок професионализъм, А1 и СТЕМО заедно ще предоставят широко портфолио от високотехнологични услуги за корпоративни клиенти. Колаборацията в областта на системната интеграция на ИТ инфраструктура, мрежова свързаност, киберсигурността, разработка и внедряване на софтуер ще доведе до съществени синергии, възможности за растеж и ползи за потребителите на IT услуги.



А1 е водеща компания по отношение на предоставянето на ICT и IoT решения за бизнеса, базирани на NB-IoT технологията, като предлага пълното портфолио услуги - от софтуер до хардуер и системна интеграция. Компанията разполага с модерни центрове за данни в няколко града в страната, а сред партньорите ѝ са водещи технологични фирми в световен мащаб като Cisco, Dell, IBM, f5, SAP, Acronis и други.



"Придобиването на СТЕМО ще допринесе за разширяване на присъствието ни на пазара на бизнес IT решения. Присъединяването на компанията към семейството на А1 ще подпомогне общата ни цел да решаваме по-бързо и още по-качествено предизвикателствата пред бизнеса и публичните организации с помощта на технологиите. Сделката е естествена стъпка в развитието на нашата ИТ експертиза и ще ни позволи да предлагаме все по-комплексни технологични решения на компании от всякакъв мащаб. Вярвам, че опитът ни в Software as a Service, Infrastructure as a Service и киберсигурност, в съчетание с дългогодишната експертиза на СТЕМО, ще доведе до развитие на целия пазар на високотехнологични решения в страната“, коментира сделката Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1 България.



"СТЕМО е фирма с 31 годишна история. Винаги сме били водеща IT компания в страната. Гордеем се с уменията и професионализма на хората, с които работим заедно толкова дълго. Присъединяването ни към групата на А1 ще позволи да използваме по-пълноценно нашите възможности и да предлагаме IT услуги на повече международни клиенти. Сигурен съм, че това е ново предизвикателство и възможност за целия екип на СТЕМО. Синергията между СТЕМО и А1 ще доведе до повишаване на нивото на технологично развитие в страната“, коментира Георги Тихов, управител на СТЕМО, съобщават от А1.



Дългогодишният опит на СТЕМО на българския пазар обхваща пълно портфолио от ICT услуги, като изграждане на IT инфраструктура, облачни и управляеми услуги, SAP/ERP интеграция, разработка и внедряване на софтуер, доставка и поддръжка на хардуер.



СТЕМО е партньор на множество международни технологични компании като SAP, Microsoft, Cisco, VMWare, Veeam, HP Inc., HPE, Dell, Fujitsu, Lenovo, Canon, Xerox, Lexmark и други, и е реализирала редица проекти за някои от най-големите организации в частния и публичния сектори.



A1 България ще финансира сделката чрез наличния си капитал, а стойността ѝ няма да бъде публично оповестявана според договорката между участниците в нея. Придобиването подлежи на одобрение от съответните регулаторни органи.