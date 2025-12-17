ЗАРЕЖДАНЕ...
933 земеделци получиха финансиране
Интервенцията има за цел да насърчи активните земеделски стопани към управлението на не подлежащите на контрол от тяхна страна рискове, свързани със селскостопанското производство.
Финансовата помощ е в размер до 70 на сто от размера на застрахователната премия, но не повече от максималните стойности на помощта определени в Наредба 2 от 18.03.2025 г. за условията и реда за предоставяне на подпомагане по интервенцията по чл. 76, параграф 3, буква "а“ от регламент (ЕС) 2021/2115, както и реда за налагане на административни санкции. Допустими за финансиране са застрахователни рискове за неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия и други неблагоприятни климатични събития.
По интервенцията се подпомагат кандидати, чиито стопанства са в сектор "Растениевъдство" и в тях се отглеждат култури от следните групи:
• овощни култури над 0.5 ха, включително и десертни лозя встъпили в плододаване и в период на експлоатация на насажденията към момента на кандидатстване;
• зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха;
• зеленчукови култури над 0.3 ха;
• етерично-маслени и медицински култури над 0.5 ха;
• тютюн над 0.1 ха;
• зърнени култури над 5 ха;
• маслодайни култури над 0.5 ха.
Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 1000 ха от площите си.
