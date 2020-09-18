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|9-ãîäèøíî äåòå å ñ 48 øåâà íà ãëàâàòà ñëåä íàïàäåíèå îò êó÷å
Äåòåòî ñå âúçñòàíîâÿâà â áîëíèöàòà â Ìîíòàíà. "Ñúñòîÿíèåòî ìó å äîáðî. Íà ãëàâàòà èìà 48 øåâà. Ìàëêàòà ìè äúùåðÿ, êîÿòî å áèëà ñ íåãî, ìè ðàçêàçà, ÷å äîêàòî ñå ñïóñêàëè ñ òðèêîëêàòà ñè, êó÷åòî å èçëÿçëî ïðåç âðàòàòà, òå ñà ãî ïîãàëèëè ëåêî. Òî ñå å îòäðúïíàëî è òå ñà òðúãíàëè, çà äà ñå ïðèáåðàò. Òîãàâà êó÷åòî å ñêî÷èëî íà ñèíà ìè", ðàçêàçà áàùàòà íà ïîñòðàäàëîòî äåòå Ãåîðãè Èâàíîâ.
Ñîáñòâåíèêúò íà æèâîòíîòî îáÿñíè, ÷å äîñåãà òî íå å ñúçäàâàëî ïðîáëåìè. "Íå å ïîðîäèñòî. Íå çíàì êàêâî ñå å ñëó÷èëî, çàùîòî áÿõ íà ðàáîòà. Êó÷åòî íå ñå îòâúðçâà – çà åäíà ãîäèíà ñå ñëó÷è çà âòîðè ïúò. Áåøå çàâúðçàíî ñúñ ñèíäæèð. Â ñóìàòîõàòà óáèõ êó÷åòî", ïîñî÷è îùå òîé.
Õîðàòà â ñåëîòî ñå îïëàêâàò, ÷å â íàñåëåíîòî ìÿñòî èìà ìíîãî áåçäîìíè êó÷åòà, êàêòî è äîìàøíè æèâîòíè, êîèòî èçëèçàò èçâúí äâîðîâåòå íà êúùèòå, ïèøå îùå "Íîâà ÒÂ".
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