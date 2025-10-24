Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
9 години затвор за Начо Панталеев, причнил смъртта на Ферарио Спасов при катастрофа
Автор: Елиза Дечева 16:18Коментари (0)70
© bTV
Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивно решение, постановено от Апелативен съд – Велико Търново. Той потвърди 9-годишната ефективна присъда на Начо Пантелеев, причинил катастрофата със смъртта на Ферарио Спасов през 2023 г.

С обжалваното решение на Апелативен съд – Велико Търново първоинстанционната присъда е изменена в санкционната част, като срокът на наказанието "лишаване от свобода“ е увеличен от 5 на 9 години, а този на наказанието "лишаване от право да управлява МПС“ – от 5 на 11 години. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

Начо Пантелеев е признат за виновен в това, че на 11.11.2023 г. при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение по пътищата, движейки се със скорост 165 км/ч и предизвикал пътнотранспортно произшествие с движещия се в същата посока към гр. Велико Търново лек автомобил, управляван от Ферарио Спасов, с което по непредпазливост причинил смъртта му, като деянието представлява особено тежък случай.

Според върховните съдии въззивният съд правилно е приел, че престъплението е извършено при по-тежката форма на непредпазливост - престъпна самонадеяност, което само по себе си завишава както обществената опасност на деянието, така и на дееца.

Още по темата: общо новини по темата: 22
29.05.2025 »
12.03.2025 »
30.10.2024 »
24.06.2024 »
15.01.2024 »
14.11.2023 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
10:38 / 22.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ферарио Спасов загина в тежка катастрофа
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: