|9 години затвор за Начо Панталеев, причнил смъртта на Ферарио Спасов при катастрофа
С обжалваното решение на Апелативен съд – Велико Търново първоинстанционната присъда е изменена в санкционната част, като срокът на наказанието "лишаване от свобода“ е увеличен от 5 на 9 години, а този на наказанието "лишаване от право да управлява МПС“ – от 5 на 11 години. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.
Начо Пантелеев е признат за виновен в това, че на 11.11.2023 г. при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение по пътищата, движейки се със скорост 165 км/ч и предизвикал пътнотранспортно произшествие с движещия се в същата посока към гр. Велико Търново лек автомобил, управляван от Ферарио Спасов, с което по непредпазливост причинил смъртта му, като деянието представлява особено тежък случай.
Според върховните съдии въззивният съд правилно е приел, че престъплението е извършено при по-тежката форма на непредпазливост - престъпна самонадеяност, което само по себе си завишава както обществената опасност на деянието, така и на дееца.
