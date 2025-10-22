ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|9 години затвор получи "валиумният изнасилвач", арестуван в София
Нидерландецът е признат за виновен за изнасилване на българка през декември 2019 г. Той беше оправдаван по друго обвинение за изнасилване на унгарка.
Въпреки твърденията на защитата за "чисто" свидетелство за съдимост според съда справка в Европейската система за съдимост показва, че през 2010 г. Стелингверф е бил осъден в Нидерландия на 5 години и 8 месеца затвор за изнасилването на две жени и за сексуално посегателство на трета.
Друга справка показала, че той е обвиняем и по дело за измама и изнасилване в Малта. Докато тече производството, бил освободен, за да се върне в родната си страна с баща си, като поел ангажимент, че ще се върне за делото. Това обаче не се случило, защото бил задържан в България.
Според съда липсват и обективни данни за насилие срещу Стелингверф в ареста, за каквито предявяваше обвиненият.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: