ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|8-годишно дете падна от 7-метрова стена за катерене
"След като дойдохме в залата, децата ми около 30-40 минути се катереха по всички стени. В момента, в който синът ми решава да се покатери на високата стена, той се обезопасява. След това се качва на най-високата точка и в момента, в който решава да се спусне, започва да пада свободно. Това, което го спасява, е фактът, че е успял да се хване за обезопасителното въже. в резултат има дълбоки прорезни рани по дланта и изгаряния по ръката". Това разказа пред NOVA бащата на пострадалото дете Петър Пекалиев.
По думите му механизмът за обезопасяване не е сработил и въжето е продължило да виси надолу. Бащата беше категоричен, че синът му е обучен да вземе всички обезопасителни мерки. "Не се катери за пръв път", подчерта Пекалиев.
Един от собствениците на залата - Ивайло Радков, обясни, че е изгледал записите от камерите. "На самото видео видях, че бащата на момчето, в момента, в който детето се закача на устройството - е с гръб към стената. И не вижда, че детето се катери и самото устройство не обира обезопасителната лента", обясни Радков.
Той каза още, че когато въпросната обезопасителна лента се усуче, действа на принципа на колана на колата - или блокира, или намалява скоростта, с която обира въжето. "Според мен това е причината за инцидента. Подали сме жалба до фирмата производител, която е американска. Тя всяка година изпраща експерти, които проверяват всичко по залата", подчерта Радков.
Бащата на пострадалото дете е категоричен, че никой в залата не е провел инструктаж за ползване на съоръжението. "Никой не е обяснил особеностите при този начин на катерене и това, че може да се получи подобно усукване", заяви Пекалиев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: