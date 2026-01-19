ЗАРЕЖДАНЕ...
8,78% безработица в Кюстендилско към средата на януари
© ФОКУС
Най-голям дял сред регистрираните са лицата без специалност и професия – 1083 души, следвани от специалисти (384) и лица с работническа професия (226). По образователен признак преобладават хората с начално и по-ниско образование – 605, както и тези със средно образование – 558, от които 440 със средно специално и професионално. С висше образование са 165 безработни, а с основно – 365.
От рисковите групи на пазара на труда най-много са жените – 989. Младежите до 29 години са 282, лицата над 50 години – 624, а продължително безработните – 657. Хората с намалена трудоспособност са 148.
Входящият поток за периода обхваща 130 новорегистрирани безработни, при изходящ поток от 68 лица. Заявените работни места на територията на ДБТ Кюстендил са основно за работнически професии (75%), а останалите 25% не изискват квалификация. Търсят се най-вече кадри в персоналните услуги, строителството и като машинни оператори.
През януари работа са започнали 29 души, като 15 от тях са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. Един безработен е включен в заетост по Програма "Развитие на човешките ресурси“.
Още от категорията
/
Андрей Ковачев, Сдружение за дива природа "Балкани": Необходимо е съдействието на местните хора, а те не са мотивиране да го направят
15:58
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства "в 12 без 5", два месеца преди избори, е несериозен
18.01
Георги Лозанов: Въпросът не е дали Радев ще излезе на политическата сцена, а кой ще застане срещу него
18.01
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
18.01
Пенсионери пазаруват на верeсия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.