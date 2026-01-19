8,78% безработица в Кюстендилско към средата на януари, предаде. Регистрираните безработни в Дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил са 1693 души, а равнището на безработица достига 8,78%. Дирекцията отговаря за общините Кюстендил, Невестино и Трекляно. Показателят е изчислен на база икономически активното население според преброяването от 2021 г., което за региона възлиза на 19 276 лица.Най-голям дял сред регистрираните са лицата без специалност и професия – 1083 души, следвани от специалисти (384) и лица с работническа професия (226). По образователен признак преобладават хората с начално и по-ниско образование – 605, както и тези със средно образование – 558, от които 440 със средно специално и професионално. С висше образование са 165 безработни, а с основно – 365.От рисковите групи на пазара на труда най-много са жените – 989. Младежите до 29 години са 282, лицата над 50 години – 624, а продължително безработните – 657. Хората с намалена трудоспособност са 148.Входящият поток за периода обхваща 130 новорегистрирани безработни, при изходящ поток от 68 лица. Заявените работни места на територията на ДБТ Кюстендил са основно за работнически професии (75%), а останалите 25% не изискват квалификация. Търсят се най-вече кадри в персоналните услуги, строителството и като машинни оператори.През януари работа са започнали 29 души, като 15 от тях са устроени чрез посредничеството на Бюрото по труда. Един безработен е включен в заетост по Програма "Развитие на човешките ресурси“.