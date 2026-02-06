ЗАРЕЖДАНЕ...
752 нови жилища бяха въведени в експроатация в края на 2025 г. в Благоевград
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2025 г. със стоманобетонна конструкция са 70.5%, с тухлена - 24.2%, с друга - 4.9%, а с панелна - 0.4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78.9%), следвани от жилищните кооперации (15.3%).
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 284 сгради с 2 821 жилища, Пловдив - 239 сгради с 866 жилища, и София-област - 194 сгради с 304 жилища в тях.
В броя на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради на територията на област София (столица) не са включени данните за район Панчарево поради отказ на районната администрация да предоставя информация.
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.9%), следват тези с три стаи (31.7%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 4.9%.
Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 772.9 хил. кв. м, а жилищната площ - 547.0 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 68.1 кв. метра.
Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 132.8 кв. м, и Перник - 130.7 кв. м, а най-малка - в областите Видин - 45.3 кв. м, и Търговище - 52.7 кв. метра.
