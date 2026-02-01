ЗАРЕЖДАНЕ...
7 години по-късно: Майка и дъщеря са отново заедно, след като норвежките служби ги разделиха
Всичко това се случва с активното съдействие на българската държава, лично на министъра на външните работи на Република България г-н Георг Георгиев и на Посолството на Република България в Кралство Норвегия.
Така, след 7 години принудителна раздяла, се стига до положителна развръзка и щастлив край за майка и дъщеря, съобщават от Дирекция "Стратегически комуникации и публична дипломация“ към Министерството на външните работи.
Норвежките Служби за закрила на детето извеждат момичето от родителска грижа от бащата – норвежки гражданин, през 2019 г. Оттогава досега детето е местено 6 пъти.
Извеждането става без знанието на майката, като по това време родителите са разведени.
Родителите – заедно и поотделно, безуспешно водят през годините съдебни и извънсъдебни битки, за да си върнат детето.
Откакто майката се обръща за съдействие към Посолството на Република България в Осло през март 2025 г., са предприети целенасочени, комплексни и максимално възможните в дипломатическата и консулска практика действия за подпомагане постигането на положително разрешение за защита на интересите и благосъстоянието на детето.
Българската страна приема като успех на справедливостта окончателното връщане на детето при майка му и като израз на привързаността на норвежката страна към универсалните принципи на върховенството на правото и хуманизма, на зачитането на правата на човека и стремеж за осигуряване на благоденствието на всяко дете.
/
Актуални теми
Анонимен
преди 35 мин.
Георг е просто един целувач на ръце…с нито един двн трудов стаж!
