ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|60 000 първокласници ще получат светлоотразителни гривни
В рамките на инициативата са осигурени 60 000 светлоотразителни гривни, които ще бъдат раздадени на всички първокласници в България. Целта е да се гарантира по-добра видимост на децата по време на тяхното придвижване в тъмната част на денонощието – особено в есенно-зимния сезон, когато рисковете по пътя нарастват.
Гривните могат да бъдат поставяни върху ръката, връхната дреха или раницата, както и при каране на велосипед и по този начин да направят децата по-видими за водачите.
Инициатива цели и нещо повече - да насочи общественото внимание към нуждата от ранно обучение и изграждане на култура на безопасност на движение по пътищата у децата от техните родители и преподаватели.
Видимостта спасява животи!
В допълнение към инициативата за началото на учебната година, в системата на образованието темата за безопасността на движение по пътищата е определена като приоритетна тематична област в предучилищното и училищното образование. С въведените мерки се цели активно подобряването на обучението на педагогическите специалисти, материалите, които се използват при представяне на темата в педагогически ситуации, работа с родители, чрез провеждане на задължителна родителска среща, посветена на безопасността на движението по пътищата и ангажирането им в училищните комисии по безопасност на движението по пътищата, ангажиране на вниманието на учениците в рамките на ученическите съвети други дейности.
Целта на тези мерки е изграждането на култура на безопасност още от най-ранна възраст и ангажиране на ученици, родители, учители и институции в усилията за опазване на живота и здравето на децата на пътя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 299
|предишна страница [ 1/50 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: