60 000 първокласници ще получат светлоотразителни гривни

© Илюстративна снимка За началото на новата учебна година, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“, съвместно с Министерство на вътрешните работи и Министерство на образованието и науката, реализира национална инициатива, насочена към повишаване на безопасността на децата на пътя.



В рамките на инициативата са осигурени 60 000 светлоотразителни гривни, които ще бъдат раздадени на всички първокласници в България. Целта е да се гарантира по-добра видимост на децата по време на тяхното придвижване в тъмната част на денонощието – особено в есенно-зимния сезон, когато рисковете по пътя нарастват.



Гривните могат да бъдат поставяни върху ръката, връхната дреха или раницата, както и при каране на велосипед и по този начин да направят децата по-видими за водачите.



Инициатива цели и нещо повече - да насочи общественото внимание към нуждата от ранно обучение и изграждане на култура на безопасност на движение по пътищата у децата от техните родители и преподаватели.



Видимостта спасява животи!



В допълнение към инициативата за началото на учебната година, в системата на образованието темата за безопасността на движение по пътищата е определена като приоритетна тематична област в предучилищното и училищното образование. С въведените мерки се цели активно подобряването на обучението на педагогическите специалисти, материалите, които се използват при представяне на темата в педагогически ситуации, работа с родители, чрез провеждане на задължителна родителска среща, посветена на безопасността на движението по пътищата и ангажирането им в училищните комисии по безопасност на движението по пътищата, ангажиране на вниманието на учениците в рамките на ученическите съвети други дейности.



Целта на тези мерки е изграждането на култура на безопасност още от най-ранна възраст и ангажиране на ученици, родители, учители и институции в усилията за опазване на живота и здравето на децата на пътя.