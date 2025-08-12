Новини
6 са офертите в обществената поръчка за платното от АМ "Струма" между Симитли и Кресна
Автор: Велизара Ангелова 19:16
©
Илюстративен кадър
6 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за "Изработване на идеен проект за цялостно осигуряване на транспортното направление София – Кулата в участъка Симитли - Кресна, извън Кресненското дефиле“.

Предложенията са на:

- ОБЕДИНЕНИЕ "ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ – П“ ДЗЗД, в което участват: "ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ООД и "ЮНАЙТЕД“ ЕООД;

- Физическо лице - DIMITAR GEORGIEV MARKOV;

- ДЗЗД "РЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“, с участието на: "РУТЕКС“ ООД, "ЕНЕРГОЕКСПЕРТ“ АД и "ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

- ДЗЗД "ЗЕЛЕНА КРЕСНА", в което са: "ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД "МЕЙСЪН МАСТЪРС“ ЕООД, "АКВА ТЕРА КОНСУЛТ“ ЕООД, ENVECO S.A.;

- "ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

- "КАТМАР 13“ ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 2,5 млн. лв. без ДДС, информират от АПИл

Бъдещият изпълнител ще трябва да проучи и изработи идеен проект за ново трасе, което цялостно да осигурява направлението от София към Кулата в участъка Симитли - Кресна извън Кресненското дефиле. Целта е да се направят проучвания за възможността платното на АМ "Струма“ в посока Кулата да бъде изградено поетапно, непосредствено до платното за София. По този начин напълно ще се изведе транзитният трафик извън дефилето и ще се осигури възможността настоящото трасе на I-1 (Е79) да остане като локален път.

Изпълнителят ще трябва да изготви и документацията по Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) и Оценките за съвместимост (ОС) в обем и обхват, необходими за провеждане на процедурите, разписани в Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Той ще трябва да предложи и ефективни интегрирани мерки, които да са в съответствие с екологичните норми за въздействие върху околната среда и да не се увреждат в значителна степен видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони "Кресна“ и "Кресна Илинденци“.

Изграждането на последния участък от АМ "Струма" през Кресненското дефиле е във вниманието на Конвенцията на Съвета на Европа за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция), като Постоянният комитет на Конвенцията разглежда ежегодно казуса с автомагистралата. На 44-тото заседание на Постоянния комитет със сътрудничеството на Секретариата на Бернската конвенция се постигна сближаване на позициите на българските власти и природозащитните организации.

В изпълнение на препоръките на Постоянния комитет, с Решение №62 от 12 февруари 2025 г. Министерският съвет прие Пътна карта за завършване на АМ "Струма“ и обявената обществена поръчка е част от процеса за цялостното реализиране на проекта. Със заповед от 21 февруари 2025 г. на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията е създадена постоянно действаща експертна група, в която участват и представители на природозащитните организации. С експертите е разгледано и съгласувано заданието към обществената поръчка.






