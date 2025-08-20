6 причини, които водят до сърдечна аритмия

© "Сърдечна аритмия е, когато сърцето бие твърде бързо, твърде бавно или неравномерно. Обикновено се причинява от проблем в електрическата система на сърцето“, казва д-р Али Аюб, сертифициран интервенционален кардиолог в LCMC Health в Луизиана.



Някои аритмии са краткотрайни и безвредни. Но други могат да доведат до сериозни усложнения, като инсулт или сърдечна недостатъчност, ако не се лекуват правилно, пише Healthy. Въпреки че генетиката и съпътстващите здравословни проблеми често играят роля, д-р Аюб подчертава, че факторите, свързани с начина на живот, също са важни. "Навиците на начин на живот играят основна роля предимно при пациенти с подлежащи рискове“, казва той.



6 неща, които предизвикват сърдечна аритмия



1. Тегло



Според кардиолога д-р Аман, основният фактор, влияещ върху начина на живот, е теглото. "Затлъстяването е тясно свързано с предсърдното мъждене “, обяснява той, отбелязвайки, че излишното телесно тегло може да окаже допълнително натоварване на сърцето, да повиши кръвното налягане и да насърчи структурни промени в горните камери на сърцето.



Изследване, публикувано в Arrhythmia & Electrophysiology Review, потвърждава, че затлъстяването не само повишава риска от развитие на предсърдно мъждене, но може също така да направи епизодите по-чести и по-трудни за контролиране. Дори умерена загуба на тегло – около 10% от телесното тегло – е свързана със значително намаляване на симптомите на предсърдно мъждене и подобрена стабилност на сърдечния ритъм.



2. Алкохол (дори в малки количества)



Много хора смятат, че само прекомерната консумация на алкохол засяга сърцето, но д-р Аюб отбелязва, че дори малки количества алкохол могат да предизвикат симптоми на сърдечна аритмия, особено при тези, които вече са предразположени към неравномерен сърдечен ритъм. Алкохолът пречи на електрическата сигнализация на сърцето, което прави анормалните ритми по-вероятни. Връзката е толкова добре разпозната, че изследователите са въвели термина " синдром на празничното сърце “, за да опишат епизоди на предсърдно мъждене, които се появяват след умерено или прекомерно пиене, често през уикендите или специални поводи като празничния сезон.



Проучване от 2020 г., публикувано в The New England Journal of Medicine, установи, че въздържанието от алкохол значително намалява рецидивите на аритмия при редовно пиещи алкохол с предсърдно мъждене. Алкохолът може също да наруши съня, да дехидратира тялото и да повлияе на лекарствата – всичко това допълнително увеличава риска от аритмия.



3. Лош сън и сънна апнея



Въртенето през нощта може да изглежда безобидно, но хроничният лош сън – или недиагностициран случай на обструктивна сънна апнея – може да окаже сериозно влияние върху сърдечния ви ритъм. Според д-р Аман, обструктивната сънна апнея е "изключително недостатъчно диагностицирана“, но въпреки това има пряка връзка с предсърдното мъждене.



"Всъщност, когато някой е наскоро диагностициран с предсърдно мъждене, често препоръчвам изследване на съня, намаляване на алкохола и работа по отслабване“, казва той. "Видяхме, че хората се чувстват значително по-добре и понякога дори могат да обърнат аритмиите си с тези промени.“



Обструктивната сънна апнея причинява повтарящи се паузи в дишането по време на сън, което води до спадане на нивата на кислород и скокове в кръвното налягане, които могат да натоварят сърцето. Идентифицирането и лечението на сънна апнея чрез CPAP терапия , загуба на тегло или други интервенции може драстично да подобри симптомите и да намали риска от рецидив на аритмия.



4. Кофеин и енергийни напитки



Много хора разчитат на кафе или енергийни напитки, за да се заредят с енергия през деня, но ако имате – или сте изложени на риск от – нарушение на сърдечния ритъм, това допълнително усилване може да причини повече вреда, отколкото полза. Д-р Аюб отбелязва, че кофеинът и енергийните напитки са начин на живот, който може да предизвика сърдечна аритмия, особено когато се консумират в прекомерни количества.



Докато умереният прием на кофеин, като например една или две чаши кафе на ден, като цяло е безопасен за повечето хора, високите дози, особено от енергийни напитки, са свързани с нарушения на сърдечния ритъм. Преглед от 2021 г., публикуван във Frontiers in Cardiovascular Medicine, установи, че енергийните напитки, които често комбинират кофеин със стимуланти като таурин и гуарана, са свързани с надкамерни аритмии и удължаване на QT интервала, маркер за сериозни рискове за сърдечния ритъм.



Ако изпитвате палпитации, трептене в гърдите или замаяност след пиене на кофеинови напитки, това може да е знак, че сърцето ви не понася стимулацията. Хората с известна аритмия или сърдечно-съдови рискови фактори трябва да обмислят ограничаване на кофеина и пълно избягване на енергийните напитки, като същевременно обсъдят с лекаря си какво е безопасно за тях.



5. Деконгестанти без рецепта



Посягането към лекарство за алергия или настинка може да изглежда безобидно, но някои деконгестанти без рецепта всъщност могат да предизвикат проблеми със сърдечния ритъм, особено при хора, които са чувствителни към стимуланти или имат предшестващи сърдечни заболявания. Д-р Аюб определя тези лекарства като изненадващ, но значителен фактор за аритмия.



Много често срещани деконгестанти, като псевдоефедрин – стимулант, който се намира в популярни продукти като Sudafed, Claritin-D и Zyrtec-D – действат чрез стесняване на кръвоносните съдове, за да намалят отока на носа. Според Harvard Health , същата тази вазоконстрикция може да повиши кръвното налягане и да ускори сърдечната честота.



Ако забележите, че сърцето ви бие учестено или се чувствате неравномерно след прием на лекарство за настинка, спрете употребата му и се консултирайте с вашия лекар. Може да има по-безопасни алтернативи, особено ако имате анамнеза за аритмии или сърдечно-съдови заболявания.



6. Електролитен дисбаланс (нисък калий или магнезий)



Не е нужно да сте тежко болни или хоспитализирани, за да изпитате електролитен дисбаланс. Когато нивата на ключови минерали като калий и магнезий паднат твърде ниски, сърцето ви може да почувства удара. Според д-р Аюб, електролитните дисбаланси са начин на живот, който спусъква сърдечна аритмия, особено при хора, които са на диета, прекомерно спортуват или приемат определени лекарства.



Калият и магнезият помагат за регулирането на електрическите импулси, които поддържат сърдечния ви ритъм постоянен. Когато тези нива спаднат – поради дехидратация , диуретици, лоша диета или дори обилно изпотяване – това може да наруши сърдечния ритъм и да доведе до палпитации, пропускане на удари или по-сериозни аритмии.