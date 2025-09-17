526 училища ще имат статут на иновативни през следващата учебна година

© Иновативните училища в България ще са 526 през учебната 2025/2026 г. В одобрения от правителството Списък влизат училища от 191 населени места от 136 общини, от всички 28 области в страната. От тях 76 училища не са били иновативни за учебната 2024/2025 година, а 450 училища са били в списъка и до сега. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си и обменят добри практики помежду си.



Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.



Правителството вече за девета година приема Списък на иновативните училища като мярка, насочена към подобряване качеството на образованието, формиране на професионални общности в училищата и между училищата, подкрепа за надграждане на култура на иновациите, на креативно мислене и нововъведения.