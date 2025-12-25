Малко преди настъпването на 1975 г., в столичния квартал "Студентски град“, се случва едно от най-тежките и шокиращи престъпления в съвременната българска история. В нощта на 25 декември 1974 г., известна по-късно като "Кървавата Коледа“, 17-годишният Бранимир Делчев убива осем души и ранява над десетима в студентските общежития.Делчев, ученик от столицата, твърди пред разследващите, че е отишъл в общежитията, за да търси своята братовчедка, в която бил влюбен. Според него, момичето му изневерявало с "врагове на народната власт“. Преди нападението той гледа филма "Кръстникът“, който според някои свидетелства, го вдъхновява да се вживее в ролята на мафиот. Взема пистолет на баща си, 75 патрона и нож, и се отправя към студентските блокове, сменяйки няколко пъти транспортните средства, както би направил опитен шпионин.В празничния ден пропусквателният режим в общежитията е по-лабилен. Делчев влиза в блок "Дървеница“ и отваря първата врата, която вижда. В стаята студентите от Виетнам празнуват рожден ден. Нападението започва, а стрелецът преследва всеки, който се опитва да избяга. Сред жертвите е бременна студентка с приятеля си.Когато патроните свършват, Делчев спира за секунди, презарежда и продължава нападението. Във вакханалията се включват студенти, които успяват да обезоръжат убиеца. Стоян Агов и Исмет Север са ранени, докато се опитват да спрат стрелбата. След няколко минути на място пристигат органите на милицията и арестуват Делчев.Новината е кратко съобщена в тогавашните медии: "Психично неустойчив младеж е извършил нападение в общежитие, има жертви.“ Детайлите остават скрити, а темата потъва в информационното затъмнение на Народна република България.Според тогавашното законодателство, престъплението на Делчев се наказва със смърт. Тъй като обаче той е син на партиен кадър, младежът е обявен за невменяем и изпратен за лечение в психиатричната клиника на затвора в Ловеч. По пътя обаче Делчев е убит при опит за бягство, което според множество слухове е инсценирано с пряката намеса на Тодор Живков."Кървавата Коледа“ остава един от най-трагичните случаи на масово насилие в България, който показва как психическа нестабилност, насилие и липса на адекватна социална превенция могат да се съчетаят в катастрофален финал.