50% повече са подадените заявления при втория прием на документи за безплатна подмяна на старите печки в Благоевград
Екипът от Община Благоевград, който работи по проекта, вече разглежда подадените от кандидатите заявления. Проверява се дали те отговарят на критериите за допустимост, а технически екипи правят огледи на място за установяване на фактическото състояние на жилищата, за които се кандидатства по процедурата. Очаква се до края на месец февруари да бъде обявено класиране с първите одобрени кандидати.
Община Благоевград вече подготвя и документите за обявяване на обществената поръчка за избор на доставчик на новите отоплителни уреди. Амбициите на общинските експерти е демонтажът на старите отоплителни уреди и монтажът на новите климатици, термопомпи и печки и котли на пелети да стартира през пролетта и да се извършва поетапно след обявяване на класираните кандидати. Новост при този втори прием на документи беше възможността енергийно бедни кандидати да поставят безплатно и фотоволтаична система, с която да захранват отоплителните уреди, работещи на ток.
От община Благоевград отчитат повишен интерес към подмяната на старите отоплителни уреди по време на втория прием на документи. 1 102 са домакинствата, които вече са с нови климатици и пелетни печки след първия етап на кандидатстване миналата зима. След приключване на втория прием подадените заявления са с почти 50% повече на брой. Ръст бележи и броят на подадените заявления за жилища на територията на селата в общината.
Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“ е на стойност 21 725 799.06 лв. В рамките на проекта 4 600 домакинства от община Благоевград ще могат да се възползват от безплатна подмяната на отоплителни уреди.
