1 620 заявления за безплатна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с климатици, термопомпи и печки на пелети са подадени по време на втория прием в Благоевград. Срокът за кандидатстване по проекта, който се изпълнява от Община Благоевград, изтече на 6 февруари. Подмяната на старите печки на дърва и въглища се осъществява по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух, финансиран по Програма "Околна среда“ 2021 – 2027 г. Целта му е намаляване на вредните емисии на фини прахови частици, произхождащи от битовото отопление с твърдо гориво.Екипът от Община Благоевград, който работи по проекта, вече разглежда подадените от кандидатите заявления. Проверява се дали те отговарят на критериите за допустимост, а технически екипи правят огледи на място за установяване на фактическото състояние на жилищата, за които се кандидатства по процедурата. Очаква се до края на месец февруари да бъде обявено класиране с първите одобрени кандидати.Община Благоевград вече подготвя и документите за обявяване на обществената поръчка за избор на доставчик на новите отоплителни уреди. Амбициите на общинските експерти е демонтажът на старите отоплителни уреди и монтажът на новите климатици, термопомпи и печки и котли на пелети да стартира през пролетта и да се извършва поетапно след обявяване на класираните кандидати. Новост при този втори прием на документи беше възможността енергийно бедни кандидати да поставят безплатно и фотоволтаична система, с която да захранват отоплителните уреди, работещи на ток.От община Благоевград отчитат повишен интерес към подмяната на старите отоплителни уреди по време на втория прием на документи. 1 102 са домакинствата, които вече са с нови климатици и пелетни печки след първия етап на кандидатстване миналата зима. След приключване на втория прием подадените заявления са с почти 50% повече на брой. Ръст бележи и броят на подадените заявления за жилища на територията на селата в общината.Проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“ е на стойност 21 725 799.06 лв. В рамките на проекта 4 600 домакинства от община Благоевград ще могат да се възползват от безплатна подмяната на отоплителни уреди.