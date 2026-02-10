ЗАРЕЖДАНЕ...
50% от младите у нас вече разчитат предимно на изкуствения интелект – изчислено от европейската статистика
©
Младите хора въвеждат използването на генеративен ИИ в различни области на живота. Използването на генеративен ИИ за лични цели е по-често срещано сред младите хора (44,2%), отколкото сред общото население (25,1%). Както се очакваше, хората в по-младата възрастова група са по-склонни да използват инструменти с ИИ за формално образование (39,3%), в сравнение с 9,4% в общото население. За разлика от това, професионалната употреба е относително сходна между тези възрастови групи (15,8% срещу 15,1%), тъй като много млади хора все още не са навлезли на пазара на труда.
Сред страните от ЕС най-високият дял на хората на възраст 16-24 години, използващи инструменти за генеративен изкуствен интелект, е регистриран в Гърция (83,5%), Естония (82,8%) и Чехия (78,5%). Най-ниският дял е в Румъния (44,1%), Италия (47,2%) и Полша (49,3%).
Още по темата
/
Работодатели: Наши служители си инсталират ChatGPT, ползват го, но ние не знаем. Ако сгреши, кой носи отговорност?
04.02
Всяка пета компания в Европа използва изкуствен интелект. България е някъде на дъното в класацията
11.12
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
30.11
Емил Радев в ЮЗУ "Неофит Рилски": Изкуственият интелект е шанс за революционен научен и икономически скок в Европа
14.11
Експерт по киберсигурност: Децата не се обучават какви са рисковете от използването на изкуствения интелект
11.11
Томислав Дончев: България трябва да е сред доставчиците на услуги, базирани на ИИ, а не сред ползвателите
10.11
Още от категорията
/
Почина Георги Лебамов
10:32
Лекар: Саркомът е рядко заболяване, което изисква индивидуален подход. При всеки пациент то протича различно
09.02
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.