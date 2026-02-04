ЗАРЕЖДАНЕ...
49-годишният Ивайло е единият от убитите в хижата, за която говори цяла България
©
Разследващите откриха и данни за секта, свързана с организацията, стопанисвала хижата. Тримата убити не са криминално проявени, а откритите оръжия са законно притежавани.
Единият от убитите е Дечо Василев, за когото вече съобщихме. Вторият труп е на 49-годишния Ивайло Иванов. По непотвърдена информация той е бил основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на Ивайло Калушев. За него пък се знае, че дълги години е живял в чужбина. В момента е обявен за издирване. Третият труп е на Пламен Статев, на 51 години.
Още по темата
/
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
08:57
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
08:54
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собственик на хижата край Петрохан и дали не е отвлечен
03.02
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за убийството на хижа "Петрохан" още повече обърква
03.02
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
03.02
Още от категорията
/
Брутално посегателство в детска градина: Според родителите учителката е запечатала с тиксо устата на детето
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Това е единият от застреляните край хижа "Петрохан", бил е шеф на...
21:37 / 03.02.2026
Проф. Николай Витанов: Ако приложим "Теорията на дългата коса" и ...
20:37 / 03.02.2026
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Ру...
17:46 / 03.02.2026
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
16:10 / 03.02.2026
СГС замени условната присъда на прокурорския син с 1 година и 8 м...
16:07 / 03.02.2026
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност...
15:41 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.