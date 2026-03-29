48-годишен мъж почина след сбиване в Слънчев бряг
Едната компания, състояща се от петима мъже от с. Оризаре с такси се отправила към денонощен хранителен обект в района на магазин "Жанет", като в близост засекли да върви пеша 48-годишен мъж от Свети Влас, част от другата компанията. Отново възникнало словесно и физическо спречкване, като изведнъж 48-годишният мъж паднал на земята и починал.
Тялото му е откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас за аутопсия, която ще се осъществи през утрешния ден. Петимата мъже от компанията са задържани за срок до 24 часа в Районно управление - Несебър. Предстои извършването на множество процесуално - следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
Разбиха нелегална фабрика за фалшиви лекарства и анаболни стероиди в София, иззети са над 1 милион таблетки
25.03
Ръст на телефонните измами: Работата на разследващите се утежнява от факта, че много от извършителите са се изнесли в чужбина
25.03
Полицията за 21-годишния, който вдигна над 200 км/ч на пътя Сливен - Казанлък: Книжката ще му бъде отнета
17.03
