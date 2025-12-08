Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се повишава на 460,17 евро. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който беше одобрен от правителството.Размерът на паричното обезщетение при завръщане на работа преди детето да навърши 2 години се повишава от 50 на 75 на сто.