|40 тома доказателства по делото "Коцев" - случаят с кмета на Варна става все по-заплетен
Повече от два часа адвокатите му преглеждат материалите по делото, които възлизат на около 40 тома доказателства.
Припомняме, че всички обвиняеми отговарят за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп, а от понеделник кметът Коцев има и ново обвинение – също за подкуп. То е свързано с прехвърляне на над 3 млн. лева от сметката на Община Варна към общинското дружество "Градски транспорт“.
"Прекратяване на наказателното производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев, отмяна на мярката му за неотклонение или изменението ѝ" - това поиска адвокат Ина Лулчева. След като обвиняемите се запознаят с всички материали и направят своите възражения, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт.
Припомняме, че кметът на морската ни столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на КПК.
