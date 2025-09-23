Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
38 отсечки вече са сертифицирани за секционен контрол на средната скорост
Автор: Цвети Христова 12:54Коментари (0)75
©
Общо 38 отсечки от републиканската пътна мрежа до момента са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, съобщиха от АПИ. Към вече определените участъци се добавят още десет от първокласната мрежа, които са преминали задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология.

Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление в секция "Въпроси и отговори“, https://bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori.

Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.

Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:

- АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица

- АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево

- АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово

- АМ "Марица“: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли

- Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци

- I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино; Жеглица – Срацимирово; Срацимирово – Жеглица

- I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно

- I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник

- I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор

- I-5: с. Тръстеник – с. Обретеник; с. Обретеник – с. Тръстеник; Одяланик – Тръстеник; Тръстеник – Одяланик; Полски Тръмбеш – Поликраище; Поликраище – Полски Тръмбеш;

- I-6: Беланица – Радомир; Радомир – Беланица

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, нарушението се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
Купуваме по-евтино тиквичките, чушките и краставиците, но плащаме повече за сирене и мляко
13:54 / 21.09.2025
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
От Благоевград: Жена седна зад волана с балон с райски газ в ръка, направиха й забележка, а тя отговори "ще правя каквото си искам"
08:59 / 21.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Катастрофи в Кюстендилско
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: