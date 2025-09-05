Новини
379 нарушения за 12 часа, някои от тях шофирали с над 190 км/ч. Глобите от тол камерите влизат в сила утре
Автор: Илиана Пенова 14:20Коментари (0)55
© Булфото
виж галерията
Започваме да изпращаме регистрирани записи за нарушение, които ще бъдат обработвани по надлежния ред в информационните системи на МВР. По подобен начин на системите за моментна скорост, глобите ще бъдат разпространявани до нарушителите. По същия начин, по който и в момента всеки от нас получава информация за това, че е превишил моментната скорост. Няма да има разлика в процеса. Това каза проф. Олег Асенов, директор на "Националното тол управление“.

"От снощи за 12 часа са регистрирани 38 хил. преминавания на три отсечки на АМ "Тракия", АМ "Струма" и Северната тангента в София, от тях 378 са нарушенията . Имаме абсолютни рекордьори с над 190км/ч и двама с 179, 51 от тях са шофирали с над 160км/ч.", обяви той

Проф. Асенов обясни, че те не се считат за нарушители, тъй като законът влиза в сила от 00:00 на 7 септември.

Национално тол управление е технически готово и интегрирано с МВР за предоставяне на информация за нарушения при движение със средна скорост.Към момента са сертифицирани 22 отсечки. Могат да се видят на сайта на тол управлението в секция "средна скорост", каза директорът.

"Всяка седмица ще сертифицираме нови отсечки, като амбицията е да се достигне покритие от 1200 км до края на годината", допълни той. 

"Имаме информация от МВР за първи приоритетни 12 отсечки, за които 11 от тях ще се подава информация от 00:00 часа на 7 септември, а през следващата седмица ще бъде добавена и другата отсечка в района на Видин. Всяка отсечка отнема един ден", обясни професорът.

08.08.2025 2100 лв. глоба за превишена скорост до морето? 7 камери ни снимат от София до Бургас
06.08.2025 Експерти за новите наказания: Превенцията е от ключово значение за предотвратяване на пътния травматизъм
05.08.2025 Шофьори на линейки: С измерването на средна скорост от ТОЛ камерите разхождането ни до КАТ ще стане ежедневие
20.07.2025 Даниел Митов: Контролът по пътищата става все по-сериозен
19.07.2025 За ден: Заснеха 24 шофьори, карали в аварийните ленти по магистралите у нас
19.07.2025 При повторно шофиране в аварийната лента: 6 месеца без книжка и глоба от 4000 лв.
