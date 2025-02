300 млади театрални таланти получават шанс за развитие на различни сцени в Европа

© НТ Народният театър "Иван Вазов“ е домакин на първата среща на 19 от най-престижните европейски театрални институции, обединени от платформата Prospero NEW.



19 от най-престижните театрални институции от Европа обменят творчески идеи в Народния театър "Иван Вазов“ в рамките на тридневен форум с акцент върху международното културно сътрудничество и подкрепата за изгряващите театрални таланти. Мащабната платформа "Просперо – Нова европейска вълна в театъра“ (Prospero – New European Wave) стартира с работна среща в София, а националният театър на България е първият домакин на инициативата. Нейната водеща цел е да подкрепи развитието на над 300 изгряващи театрални таланти от цяла Европа, които вече са се наложили на национално ниво и са готови за следваща крачка в кариерата си, стъпвайки на международна и европейска сцена.



"Благодаря на създателите на платформата за упоритостта и амбицията в един свят, в който си поставяме стени, да работим за това да ги преодолеем и да се обединим в популяризирането на театралното изкуство. Благодаря и на всички партньори – наши приятели от най-престижните театри и фестивали, че имаме възможност заедно да променяме нова Европа“, каза директорът на Народния театър Васил Василев при откриването на пресконференцията.



"Всяка сцена е място, на което да споделяме европейската култура. В отделните държави се поставят пиеси на автори от различни националности, но ние сме много тясно обвързани. Сега ситуацията е различна от преди 20 години – виждаме, че младите хора вече говорят друг език и те нямат проблем да преодоляват граници. Това е и причината, поради която ние смятаме, че тази платформа е необходима за развитието европейската култура“, заяви и Серж Рангони, изпълнителен директор на Театъра на Лиеж, Белгия и бивш президент на Европейската театрална конвенция, съобщиха от Народния театър.



По време на срещата в София бе подчертан ангажимента на платформата да работи за подобряване на цялостната среда за развитие на следващото театрално поколение в Европа. Театралните дейци подчертаха важността на защитата на артистичната свобода и подкрепа между културните институции, особено в контекста на засилени крайни политически движения, както и върху по-дългосрочни теми като подобряване условията на труд на артистите.



Проектът предоставя редица възможности, организирани в над 150 дейности до 2028 г., включващи създаването на марка за театрално качество Prospero NEW, турнета на спектакли на изгряващи режисьори между партньорите, копродукции, ателиета, менторски програми и резиденции за изгряващи артисти. Платформата е съфинансирана от програмата "Творческа Европа“ на Европейския съюз, общият ѝ бюджет е 4.2 милиона евро, като 3 млн. евро от тях ще бъдат директно инвестирани в подкрепа на артисти.



Единственият представител на България в престижната платформа е Народният театър. Международните гости се запознаха с работата на част от българските режисьори от по-младото поколение, поставили спектакли в Народен театър "Иван Вазов“ през последните две години – Крис Шарков, Боян Крачолов, Елица Йовчева, Василена Радева, Любомир Колаксъзов.



Спектакълът "Елементарните частици“ по едноименния роман на Мишел Уелбек на режисьора Крис Шарков стана първият български проект, който получава марка за театрално качество Prospero NEW, и влезе в първоначалния списък от 24 спектакъла, които могат да пътуват между партньорите. До края на инициативата се очаква този списък да нарасне до 100 представления.



Допълнителна информация



"Просперо“ е първата театрална платформа, получила подкрепата на програма "Творческа Европа“ на Европейската комисия. Неин инициатор е театърът на Лиеж (Белгия), а партньори, заедно с Народен театър "Иван Вазов“, са престижни национални театрални институции и фестивали от осемнадесет европейски държави: културен център "Белем“ – Лисабон (Португалия), Международен театрален фестивал – Дъблин (Ирландия), Фондация "Емилия Романя“ (Италия), Международен театрален фестивал – Авиньон (Франция), Държавния театър на Гьотеборг (Швеция), Национален драматичен театър "Иван Франко“ – Киев (Украйна), Национален драматичен театър – Каунас (Литва), Национален театър на Прага (Чехия), Национален театър на Гент (Белгия), Център "Онасис“ – Атина (Гърция), Театър "Шаубюне“ – Берлин (Германия), Театър "Повечезни“ – Варшава (Полша), Международен театрален фестивал – Сибиу (Румъния), Международен театрален фестивал – Тбилиси (Грузия), Фестивал "Темпорада Алта“ – Херона (Испания), Фестивал "Винер Фествохен“ – Виена (Австрия), Театъра на Лиеж (Белгия), Хърватски национален театър "Иван Зайц“ – Риека (Хърватия).