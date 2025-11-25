В следобедните часове вчера в град Петрич, със заповед за задържане до 24 часа е задържан 29-годишен мъж от града, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.Установено е, че около 12:35 часа на 15 ноември на автобусна спирка на ул. "Ал. Стамболийски“ в град Благоевград, мъжът е издърпал със сила от ръката на 70-годишна жителка на града три позлатени гривни, а в обедните часове на 17 ноември г. в района на ул. "Петър Зографски“ в Благоевград, от пазарската чанта на 72-годишна благоевградчанка е отнел портмоне със сумата от около 200 лева и лични документи.При извършения личен обиск при задържането му, у същия органите на реда открили найлоново пликче, съдържащо около 1,33 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.