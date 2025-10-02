ЗАРЕЖДАНЕ...
|29 години от най-знаковото политическо убийство в България
В деня на убийството, около 9:20 ч., Луканов излиза и се отправя към личния си автомобил "Пежо 306", паркиран на около 15 м от входа.
В колата го чака шофьорът му. Луканов влиза в колата, но се сеща, че е забравил нещо. Връща се, приближава се до домофонната уредба и се опитва да се свърже със съпругата си. През това време убиецът стреля четири пъти от разстояние 1,5-2 м с пистолет "Макаров". Един от куршумите попада в областта на дясното слепоочие, а други три - в гърба.
В деня на покушението на същото място са открити захвърлените дрехи на предполагаемия убиец, с които се е маскирал като скитник. Пистолетът, с който се смята, че е било извършено убийството, е намерен 40 дни по-късно зад радиатор на площадката между етажите в жилищен блок на съседната улица "Димчо Дебелянов".
За убийството са задържани и осъдени Александър Русов, Алексей Кичатов, Георги Георгиев, Ангел Василев и Юрий Ленев. Присъдите им по-късно са отменени. Убийството остава неразкрито, пише "България Днес".
