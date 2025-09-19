2845 родители искат помощ за ученици в Кюстендил

© Фокус Архив Дирекциите "Социално подпомагане“ от област Кюстендил приемат заявления за предоставяне на еднократни помощи за ученици за учебната 2025/2026 година, предаде "Фокус“. Еднократната помощ от 300 лв. се изплаща на семейства на деца в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно. Финансовата подкрепа се отпуска за покриване на част от разходите на родителите при подготовката на ученици в началото на учебната година.



Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на родителите. Документи се подават до 15 октомври на текущата учебна година в дирекциите "Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на правоимащите лица.



Броят на подадените заявления - декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас на учебната година в Дирекциите "Социално подпомагане" от Регион Кюстендил за учебната 2025 - 2026 г. към настоящият момент общо е 2265. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 2158 за 2376 деца и 4 са за отказ. Останалите 103 заявления са в процес на обработка.



Броят на подадените заявления - декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас е 580. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 544 за 555 деца. Една издадена заповед за отказ. Останалите 35 заявления са в процес на обработка.



Помощта подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.



Сумата от 300 лв. се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо да се подава отново заявление-декларация.