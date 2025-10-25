Новини
28 години сменяме часовото време, защо?
Автор: ИА Фокус 16:56
©
Тази нощ връщаме часовниците си с един час назад. Смяната на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 година.

Съгласно него, всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, пише BulgariaonAir.

Комисията не е оттеглила предложението, но е на мнение, че законопроекти, по които няма решение в срок от пет години, трябва да отпаднат.

Комисията предложи през 2018 г. да се прекрати смяната на часовото време два пъти годишно в държавите от ЕС.

Решението по този въпрос се взима от държавите с квалифицирано мнозинство, но за да бъде приложено, е необходим съгласуван подход между всички страни от ЕС.

Законопроектът предвиждаше всяка страна да определи в коя часова зона избира да остане, когато смяната отпадне.

През 2019 г. ЕП гласува за премахване на лятното часово време от 2021 г. - решение, останало без последици.






