28 години сменяме часовото време, защо?

© Тази нощ връщаме часовниците си с един час назад. Смяната на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 година.



Съгласно него, всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, пише BulgariaonAir.



Комисията не е оттеглила предложението, но е на мнение, че законопроекти, по които няма решение в срок от пет години, трябва да отпаднат.



Комисията предложи през 2018 г. да се прекрати смяната на часовото време два пъти годишно в държавите от ЕС.



Решението по този въпрос се взима от държавите с квалифицирано мнозинство, но за да бъде приложено, е необходим съгласуван подход между всички страни от ЕС.



Законопроектът предвиждаше всяка страна да определи в коя часова зона избира да остане, когато смяната отпадне.



През 2019 г. ЕП гласува за премахване на лятното часово време от 2021 г. - решение, останало без последици.