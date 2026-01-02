Мъж на 34 години от Видин е задържан в село Якимово за убийство на 27-годишна жена - също от Видин, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.Престъплението е станало в дома на 47-годишна жена в Якимово, където мъжът и жертвата гостували за посрещане на Нова година. Към 14:30 часа на 1 януари между тях възникнал скандал, при което мъжът нанесъл удар със стъклена бутилка на жената, а след това я намушкал с нож в областта на главата и шията.След убийството той избягал от местопрестъплението, но по-късно бил установен на територията на Якимово и задържан от полицията. На място е направен оглед от разследващ полицай и оперативна група. Тялото на жената е изпратено за аутопсия в болница в Монтана.По информация на полицията до неотдавна мъжът и жената живеели на семейни начала, но от известно време били разделени и се събрали само за посрещането на празника. Мотивите за престъплението все още се изясняват.