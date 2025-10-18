ЗАРЕЖДАНЕ...
|24-годишна българка: Няма да спрем да изпращаме лодки, докато блокадата не бъде вдигната
Калина Зафирова е сред стотиците доброволци от цял свят, които взимат участие в частната флотилия. Седмици наред тя помага на терен на една от изходните точки - пристанището в Сицилия, откъдето пакети с вода, храна, адаптирано мляко, лекарства трябва да отплават към Газа, предаде БНТ.
"Ние няма да спрем да изпращаме лодки, докато блокадата не бъде вдигната, докато палестинци не могат да решават сами какво да се случва на тяхната територия, не могат да влизат вода, храна, лекарства. Това е най-голямата хуманитарна мисия по море", каза Калина Зафирова, активист.
Задачата на Калина е да провери съдържанието на пакетите, които се качват на лодките, за да е сигурна, че наистина ще се доставят продукти от първа необходимост. Твърди, че финансирането на организацията е напълно прозрачно и отхвърля обвиненията на Израел, че обслужват Хамас.
"Целта никога не е била да се доставят хуманитарни помощи. Ние сме абсолютно сигурни, че с толкова малко лодки не можем да прекъснем един глад, който е използван като колективно наказание. И да привлечем вниманието на света към това, което се случва в Газа и към ада там, който е всеки ден. Имам приятели и в Газа, и на Западния бряг, там също действията на израелските сили стават все по-ожесточени и нещата, според мен, тръгват към геноцид".
Тя е и сред многото активисти, които изпращат лодките и корабите по дългия им път към Ивицата Газа, за да пробият израелската блокада.
От Сицилия отплава и корабът "Гранде блу", чийто капитан е българинът Васил Димитров. Той и останалите активисти бяха задържани точно преди да стигнат бреговете на Газа, а от седмица той е на свобода.
"Той беше отвлечен от интернационални води от израелските сили, след това бяха изпратени в затвор в пустиня в Израел, където бяха унижавани", обясни Зафирова.
Калина е готова да се включи и в следваща мисия, въпреки че оставa неясно кога ще е тя.
