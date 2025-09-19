Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
24 700 нарушения за превишена скорост за 13 дни
Автор: Ивет Калчишкова 13:26Коментари (0)37
© Plovdiv24.bg
От 7 септември до днес са установени повече от 24 700 нарушения за превишена скорост, съобщи комисар Мария Ботева на специален брифинг в Пловдив по време на седмицата на Европейската мобилност, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Тя сподели добрата новина, че през вчерашния ден по пътищата в страната не е загинал нито един гражданин. 

Комисар Ботева допълни, че от началото на годината до вчерашния ден са издадени над 1 199 000 електронни фиша за нарушения и повече от 10 хиляди акта на водачи.

Освен за водачите, новите правила засягат и пешеходците. От началото на кампанията до вчера са били проверени повече от 13 142 пешеходци.

Тя бе категорична, че глобите и последиците за нарушителите не са леки и се надява хората да бъдат разумни и да спазват закона. 

По повод празничните дни днес се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона с ремарке и полуремарке на АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" в диапазона от 17 до 20 часа. 

Същата организация за утрешния ден от 8 до 12 часа, а на 22 септември правилото ще важи от 14 до 20 часа. 

Комисарят допълни, че се засилва линейният контрол по пътищата. Ще продължат проверките по населените места за алкохол, наркотици и скорост. 

Тя разясни, че когато един водач се движи по магистрала с 140 км/ч, то другият участник в движението не следва да го изпреварва, защото така той надвишава наложената от закона скорост. 

От МВР апелират водачите да бъдат концентрирани и отговорни на пътя. 

Повече можете да видите във видеото. 







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
09:53 / 17.09.2025
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
11:09 / 17.09.2025
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
10:22 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
11:40 / 18.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Колективната отбрана на Европа
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Лято 2025
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: