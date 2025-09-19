ЗАРЕЖДАНЕ...
|24 700 нарушения за превишена скорост за 13 дни
Тя сподели добрата новина, че през вчерашния ден по пътищата в страната не е загинал нито един гражданин.
Комисар Ботева допълни, че от началото на годината до вчерашния ден са издадени над 1 199 000 електронни фиша за нарушения и повече от 10 хиляди акта на водачи.
Освен за водачите, новите правила засягат и пешеходците. От началото на кампанията до вчера са били проверени повече от 13 142 пешеходци.
Тя бе категорична, че глобите и последиците за нарушителите не са леки и се надява хората да бъдат разумни и да спазват закона.
По повод празничните дни днес се ограничава движението на товарни автомобили над 12 тона с ремарке и полуремарке на АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" в диапазона от 17 до 20 часа.
Същата организация за утрешния ден от 8 до 12 часа, а на 22 септември правилото ще важи от 14 до 20 часа.
Комисарят допълни, че се засилва линейният контрол по пътищата. Ще продължат проверките по населените места за алкохол, наркотици и скорост.
Тя разясни, че когато един водач се движи по магистрала с 140 км/ч, то другият участник в движението не следва да го изпреварва, защото така той надвишава наложената от закона скорост.
От МВР апелират водачите да бъдат концентрирани и отговорни на пътя.
Повече можете да видите във видеото.
