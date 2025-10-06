Новини
23-годишен българин загина в катастрофа в Унгария
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:58Коментари (0)6
©
23-годишен младеж от старозагорското село Енина загина при тежко пътнотранспортно произшествие в Унгария. Трагичният инцидент е станал на 23 септември, съобщиха негови близки в социалните мрежи.

"С огромна скръб съобщаваме, че загубихме в тежка катастрофа на територията на Унгария нашият най-скъп на сърцето син, внук, племенник, братовчед, ваш приятел, съученик, един от нас, непрежалимият ни Огнян Каделков. Жизнерадостен и винаги усмихнат млад човек, готов да помогне всекиму с обич“, пише в публикация на Ивета Трифонова в групи на селото.

Към момента не се съобщават повече подробности за обстоятелствата около катастрофата.






