22 отсечки в страната ще бъдат с контрол на средната скорост

© От днес – 5 септември, общо 22 отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение , след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология, съобщи Апи. Припомняме, че от 00:00 часа на 7 септември започва секционният контрол на средната скорост.



Списъкът с всички отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално тол управление, в секция "Въпроси и отговори“ . Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. Данните се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.



Всички сертифицирани до момента 22 отсечки са:



• АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица



• АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево



• АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово



• Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци



• I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино



• I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно



• I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник



• I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор



Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.