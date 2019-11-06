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|22-годишна шофьорка е с опасност за живота след зверски удар в дърво
Местопроизшествието е посетено от разследващ полицай, автоексперт и експерт при Базова научно-техническа лаборатория при ОДМВР – Плевен. Уведомен е прокурор от РП - Плевен. Образувано е досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква "б" от НК. Продължава работа разследващ полицай.
Коментари (1)
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Aнонимен
преди 11 мин.
0
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