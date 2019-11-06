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22-годишна шофьорка е с опасност за живота след зверски удар в дърво
Автор: Стоян Маджиров 12:29 / 06.11.2019Коментари (1)29
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Илюстрация
Вчера, около 07:15 часа на път II-35 Плевен - Ловеч на пътен участък в близост до село Брестовец, е настъпило пътно транспортно произшествие. 22-годишна от Ловеч, е изгубила контрол над управлението на "Мерцедес". Автомобилът се е ударил с дясна странична част в крайпътно дърво. При инцидента е пострадала водачката. Съдействие за изваждане на тялото на пострадалата от огънатите ламарини са оказали служители от РС ПБЗН – Плевен. Тя е транспортирана в Спешно отделение - Плевен, където е прегледана и е установено, че има тежка черепно-мозъчна травма и множество тежки наранявания по тялото. С опасност за живота е настанена за лечение в САРИЛ при УМБАЛ гр. Плевен. Взета е кръвна проба за наличие на алкохол и други упойващи вещества.

Местопроизшествието е посетено от разследващ полицай, автоексперт и експерт при Базова научно-техническа лаборатория при ОДМВР – Плевен. Уведомен е прокурор от РП - Плевен. Образувано е досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква "б" от НК. Продължава работа разследващ полицай.









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Aнонимен
преди 11 мин.
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Не за алкохол, а да и проверят телефона,защото се навъдиха много отворковци говорещи, пишещи, четящи по време на шофиране.
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