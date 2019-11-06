22-годишна шофьорка е с опасност за живота след зверски удар в дърво

© Илюстрация Вчера, около 07:15 часа на път II-35 Плевен - Ловеч на пътен участък в близост до село Брестовец, е настъпило пътно транспортно произшествие. 22-годишна от Ловеч, е изгубила контрол над управлението на "Мерцедес". Автомобилът се е ударил с дясна странична част в крайпътно дърво. При инцидента е пострадала водачката. Съдействие за изваждане на тялото на пострадалата от огънатите ламарини са оказали служители от РС ПБЗН – Плевен. Тя е транспортирана в Спешно отделение - Плевен, където е прегледана и е установено, че има тежка черепно-мозъчна травма и множество тежки наранявания по тялото. С опасност за живота е настанена за лечение в САРИЛ при УМБАЛ гр. Плевен. Взета е кръвна проба за наличие на алкохол и други упойващи вещества.



Местопроизшествието е посетено от разследващ полицай, автоексперт и експерт при Базова научно-техническа лаборатория при ОДМВР – Плевен. Уведомен е прокурор от РП - Плевен. Образувано е досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква "б" от НК. Продължава работа разследващ полицай.